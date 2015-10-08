البلاروسية سفيتلانا ألكسيفتش تفوز بجائزة نوبل للآداب

حصلت الكاتبة البلاروسية سفيتلانا ألكسيفتش على جائزة نوبل للآداب لعام 2015.

ومنحت الأكاديمية السويدية الجائزة لها لكتاباتها التي وصفتها الأكاديمية بـ"معلم للشجاعة والمعاناة في زماننا".

ومن أشهر أعمال الكاتبة البالغة من العمر 67 عاما، والمترجمة إلى الإنجليزية: أصوات من تشيرنوبل، وأولاد في الزنك، في إشارة إلى توابيت من الزنك كانت تحوي جثامين روس قتلوا في الحرب السوفيتية الأفغانية.

وقالت السكرتيرة الدائمة في الأكاديمية، سارة دانيوس إنها عندما اتصلت بألكسيفتش لتخبرها بفوزها بالجائزة، جاءت ردة فعلها بكلمة واحدة..."رائع".

وسفتلانا هي المرأة الرابعة عشرة التي تفوز بالجائزة منذ اطلاقها عام 1901.

وتبلغ قيمة الجائزة 8 ملايين كرونة سويسرية (691 ألف دولار أمريكي).