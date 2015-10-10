البشير "مستعد لوقف دائم لإطلاق النار في مناطق النزاع" بالسودان

أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، خلال جلسات الحوار الوطني في الخرطوم، عن استعداد حكومته لوقف دائم لإطلاق النار في مناطق النزاع.

واشترط البشير لاتخاذ هذه الخطوة وقف المتمردين إطلاق النار من جانبهم، ومشاركتهم في الحوار الوطني الذي بدأ السبت.

وقال البشير "أدعو الأحزاب والمتمردين الغائبين اليوم أن يشاركوا في الحوار الوطني. وأقول لمن لم يحضر اليوم، لن نغلق الباب، لأنهم سودانيون".

وأضاف الرئيس السوداني "إذا كانت الأحزاب الأخرى جاهزة لوقف العدائيات، فنحن جاهزون لإعلان وقف شامل لإطلاق النار".

وقاطعت قوى المعارضة الرئيسية مؤتمر الحوار الوطني الذي شارك فيه عدد من الأحزاب السياسية.

وأصدر البشير قرارا بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين في البلاد ما لم يكونوا متهمين بارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون.