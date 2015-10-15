ماذا يعني الحرم القدسي للمسلمين واليهود؟

يسمي اليهود الحرم القدسي بموقع معبد الهيكل، ويقولون إنه موقع لمعبدين تاريخيين، في حين يسميه المسلمون بالحرم القدسي الشريف وإنه مكان عروج الرسول محمد إلى السماء.

وشهد المكان مواجهات عنيفة بين المسلمين واليهود على مدار عشرات السنوات، واحتلت إسرائيل القدس الشرقية بعد حرب 1976، ومنذ ذلك الحين وضع الحرم القدسي تحت إدارة الوقف الأردني.

وعلى الرغم من الاتفاق الذي يسمح لليهود بزيارة المكان دون الصلاة فيه، إلا أن بعضهم يحاول الصلاة في محيط الحرم.

ويرى فلسطينيون أن يهودا متشددين يحاولون تحدي سلطة الوقف الأردني، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمان نيتانياهو قال إنه لا يرغب بتغيير الوضع "الحساس" للحرم.

إلا أن العنف الأخير قد ينذر بتفجير انتفاضة جديدة، وسط هجمات فردية، وعدم مقدرة الجانبين الفلسطيني أو الإسرائيلي على السيطرة عليها.

وهذا قد يؤدي إلى صراع أوسع يقوض الآمال في احلال سلام بين الفلسطينيين والإسرائيلين.