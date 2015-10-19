قصف مكثف على ريفي حلب الشمالي والجنوبي ونزوح الآلاف

قصفت الطائرات الحربية السورية مواقع المعارضة المسلحة في ريف حلب الشرقي مجددا في الوقت الذي استهدفت الطائرات الروسية ريفها الجنوبي.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض إن اثني عشر شخصا على الأقل قتلوا في قصف القوات الحكومية والروسية، نصفهم من الأطفال في ريف حلب الجنوبي.

وأضاف المرصد أيضا إن 150 ألف شخص نزحوا من حلب بسبب القصف والمعارك.

وكان رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، حذر الأحد من أن الهجوم في جنوب حلب، فضلا عن الهجمات في المناطق التي يسيطر عليها مسلحو تنظيم "الدولة الإسلامية" قد يتسبب في موجة لاجئين جديدة.

وقد نزح أكثر من 11 مليون سوري عن ديارهم منذ اندلاع الانتفاضة ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد في مارس/آذار 2011.

وفر أكثر من 4.18 مليون سوري إلى البلدان المجاورة، منهم 2.7 مليون في تركيا، وتقوم أعداد متزايدة منهم برحلات خطرة في البحر للوصول إلى أوروبا.