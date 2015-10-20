انتهاء التصويت بانتخابات مصر وسط إقبال ضعيف

شهد اليوم الثاني من الانتخابات البرلمانية المصرية إقبالا ضغيفا للغاية.

وتشير الصور التي عرضها التليفزيون الرسمي المصري مراكز الاقتراع، التي أغلقت في الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي، وهي شبه خالية من الناخبين رغم منح الحكومة الموظفين في مؤسساتها إجازة نصف يوم لتشجيعهم على التصويت.

يقول مراسل لبي بي سي في القاهرة إن هناك دلائل ضئيلة على مشاركة الشباب الذين ينتمون إلى الجيل المشارك في ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام حسني مبارك.

وأكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات في مصر المستشار عمر مروان أن اللجنة بصدد إعلان النتائج النهائية للمرحلة الأولي للانتخابات البرلمانية يوم الأربعاء في حين ستعلن نتائج التصويت في الخارج في وقت مبكر من صباح اليوم.

يأتي هذا فيما أغلقت صناديق الاقتراع وبدأت اللجان عمليات فرز الأصوات.

تقرير محمد جمال.