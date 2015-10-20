الفيفا يعلن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

هيمن لاعبون من فرق برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، وبايرن ميونخ الألماني، على قائمة مرشحي جائزة كرة الفيفا الذهبية لعام 2015.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن قائمة تضم أسماء 23 لاعبا، مرشحين لنيل الجائزة.

غير أن الترشيحات التي تقدمها الفيفا بالاشتراك مع مجلة فرانس فوتبول، غابت عنها أسماء اللاعبين الآسيويين أو الإيطاليين.

وضمت القائمة ستة لاعبين من برشلونة وهم: ليونيل ميسي، خافيير ماسكارانو، أندريس إنيستا، نايمار، إيفان راكتيش، ولويس سواريز.

وإلى جانب أولئك يتنافس خمسة من ريال مدريد على الجائزة وهم: البرتغالي كريستيانو رونالدو (الفائز بجائزة العام الماضي)، غاريث بيل، كريم بن زيما، توني كروس، خاميز رودريغز.

أما لاعبو بايرن ميونخ فهم: روبرت ليفاندوسكي، توماس مولر، مانويل نوير، أرخين روبن، و أرترو فيدال.

ويتنافس إلى جانبهم أيضا: سيرخيو أغويرو ويايا توريه وكيفين دي بروين من نادي مانشستر سيتي، إيدين هازارد لاعب تشيلسي، أليكسيس سانشيز مهاجم آرسنال، زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم باريس سان جيرمان، والفرنسي بول بوغبا لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي.

وستختصر لائحة الأسماء تلك إلى 3 لاعبين فقط في شهر نوفمبر/تشري الثاني المقابل، على أن يعلن اسم الرابح في حفل يقام في 11 يناير/كانون الثاني 2016 في زيوريخ بسويسرا.

وانطلقت هذه الجائزة عام 2010 بعد دمج جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول مع جائزة أفضل لاعب في العام التي تقدمها الفيفا.

واحتكر كل من البرازيلي ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو الجائزة.

فقد حصل ميسي عليها في أعوام 2010 و 2011 و 2012.

أما رونالدو فقد نالها في عامي 2013 و 2014.