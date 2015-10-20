برلمان ليبيا "يفشل" في إقرار مقترح تشكيل حكومة وحدة

فشل البرلمان الليبي المعترف به دوليا في إقرار مقترح أممي بتشكيل حكومة وحدة تساعد على إنهاء حالة الإنقسام والفوضى التي تعاني منها ليبيا، بحسب ما تفيد به تقارير.

وأشارت التقارير إلى أن أغلبية أعضاء مجلس النواب، الموجود في مدينة طبرق، رفضوا المقترح.

ونقلت وكالة رويترز عن مقرر مجلس النواب، صالح قلمة، قوله "رفض غالبية أعضاء مجلس النواب مقترح الأمم المتحدة بإنشاء حكومة وحدة خلال اجتماع اليوم ودعوا لمواصلة الحوار."

كما قال عضو مجلس النواب علي تكبالي تأكيدا بأن "أغلبية البرلمانيين قرروا رفض مقترحات (الأمم المتحدة)"، وفقا لما نقلته وكالة فرانس برس.

وتضاربت الأنباء بشأن ما إذا المجلس قد أجرى تصويتا على المقترح أم لا.