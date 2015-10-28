"زلزال باكستان دمر منزلي"

أكدت السلطات الباكستانية مقتل 228 شخصا، وفي أفغانستان أكدت السلطات مقتل 115 شخصا على الأقل، نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب أجزاء في البلدين.

وقالت السلطات الأفغانية إن أكثر من 400 منزل ومبنى تدمر نتيجة الهزة الأرضية.

وامتلأت مستشفيات في بيشاور بباكستان بالجرحى، وتقول السلطات الباكستانية إنها أرسلت طائرات وفرق انقاذ وفرق لفتح الطرق إلى مناطق معزولة بين الوديان تضررت بالزلزال.

وقال منسق جهود الإغاثة في إقليم شانغلا الباكستاني إنهم بحاجة ملحة إلى الخيم والأغطية لتوزيعها على من تشرد نتيجة تهدم منازلهم وبقائهم في العراء في درجات حرارة منخفظة جدا.