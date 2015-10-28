الأمم المتحدة: أكثر من 13 مليون سوري بحاجة إلى مساعدة

نفذ التحالف بقيادة واشنطن 14 غارة جوية استهدفت مواقع قال إنها تابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" في ست مدن عراقية من بينها الرمادي وسامراء.

وقال وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر إن الولايات المتحدة تنوي تكثيف هجماتها على تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق وسوريا، بما في ذلك تصعيد العمليات البرية.

وأعلن رئيس الشؤون الانسانية بالأمم المتحدة، ستيفن أوبراين خلال جلسة لمجلس مجلس الأمن الدولي حول الوضع الانساني في سوريا أن 13 مليون ونصف المليون شخص بينهم 6 مليون طفل، هم بحاجة إلى شكل من أشكال الحماية والمساعدة الإنسانية في أنحاء سوريا.

وقال أوبراين إن فشل الأطراف في سوريا في الالتزام بأبسط قواعد القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان فاقم مستويات مأساة ويأس الشعب السوري.