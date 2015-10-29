احتفال بيوم الموتى في المكسيك

يحيي المكسيكيون في بداية شهر تشرين الثاني نوفمبر من كل عام يوم الموتى يحتفون فيه بأرواح موتاهم.

ويتذكر المكسيكيون فى هذا العيد أسلافهم وأقاربهم الذين فارقوا الحياة، وهناك بعضا من الدول اللاتينية وأمريكا والفلبين يحتفلون بهذه المناسبة ولكن بنسبة أقل.

ويقدم المحتفون القرابين من الطعام وحتى السيجار والمشروب لهذه الأرواح التي يعتقدون أنها تعود إليهم يوما واحدا في العام.

وقدم متحف دولوريس أولميدو في مدينة مكسيكو سيتي قربانا لصاحبة المتحف الراحلة حفل بالألوان الصاخبة والمنتجات الحرفية المستمدة من طبيعة البلاد.