مقتل شاب فلسطيني برصاص جنود إسرائيليين شمالي الخليل

قتل شاب فلسطيني برصاص جنود إسرائيليين على حاجز الجلمة شمالي مدينة جنين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الشاب حاول طعن حارس أمن كان موجودا على الحاجز العسكري، ما رفع من حصيلة القتلى الفلسطينيين منذ بداية الشهر الجاري إلى 72 قتيلا في مختلف الأراضي الفلسطينية وداخل الخط الأخضر، وفق تأكيد آخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية.

وخيم الحزن والغضب على مدينة الخليل التي شهدت تشييع عدد من جثامين الفلسطينيين التي كانت محتجزة لدى السلطات الإسرائيلية منذ تصاعد حدة التوتر في الضفة الغربية والقدس.

تقرير إيمان عريقات من مدينة الخليل.