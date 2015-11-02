إقامة الصلوات على ضحايا حاثة تحطم الطائرة الروسية

أقيمت في سانت بطرسبورغ الصلوات على من قضى في حادثة تحطم الطائرة الروسية في سيناء، وكانت الطائرة تقل 217 راكبا، بينهم 25 طفلا، بحسب سلطات النقل الروسية. كما كان على متن الطائرة طاقم مكون من 7 أفراد.

وتحطمت الطائرة التابعة لشركة "كوغاليم أفيا"، وهي من طراز ايرباص A-321، في وقت مبكر السبت الماضي، بعد فترة وجيزة من إقلاعها من مدينة شرم الشيخ الساحلية في طريقها إلى مدينة سانت بطرسبرغ الروسية.

وأكد فيكتور سوروشينكو، رئيس لجنة الطيران الدولي الروسية، أن الوقت لازال مبكرا لمعرفة ما أدى إلى سقوط الطائرة موضحا أن الحطام وجد متناثرا في مساحة بلغت 20 كيلومترا مربعا، وأنه تم العثور على 163 جثة حتى الساعات الأولى من مساء الأحد.