الكلب سنوبي يحصل على نجمته في درب الشهر بهوليود

حصلت شخصية الكلب سنوبي الكرتونية على نجمة في "درب الشهرة" بهوليود، بعد 65 عاما على ظهورها.

وينظم سنوبي الآن إلى نجوم آخرين مثل ميكي ماوس وبغز بني، والكلبة لاسي.

ووضعت نجمة سنوبي إلى جوار نجمة تشارلز شولز، مبتكر الشخصية.