مقتل عشرات في تحطم طائرة قرب المطار الدولي في جوبا

تحطمت طائرة شحن قرب المطار الدولي في مدينة جوبا، عاصمة دولة جنوب السودان.

وتشير التقارير الواردة من جوبا إلى مقتل أكثر من 40 شخصا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة في جنوب السودان، آتيني ويك آتيني، لوكالة رويترز إن هناك ناجييْن، أحدهما من طاقم الطائرة، والآخر طفل رضيع.

وأكدت وزارة الخارجية الأرمينية مقتل خمسة من مواطنيها قالت إنهم طاقم الطائرة في الحادث.

وتحطمت الطائرة، وهي روسية الصنع من طراز أنتونوف، في جزيرة صغيرة في نهر النيل الأبيض، وتناثرت قطع من ذيل وجسد الطائرة في زراعات قريبة من النهر.

ويعيش في هذه الجزيرة بعض التجمعات القروية الصغيرة.