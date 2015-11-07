السيستاني يحذر البرلمان العراقي من عرقلة إصلاحات العبادي

قال المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، إن الإصلاحات التي أعلنها رئيس الوزراء حيدر العبادي يجب ألا تخرج عن الأطر الدستورية، ولكنه حذر البرلمان من اتخاذ مخاوفه من قانونيتها كوسيلة لعرقلتها.

وشدد السيستاني على ضرورة أن تسير الإصلاحات في مسارات لا تخرج بها عن الأطر الدستورية والقانونية.

وصوت البرلمان بالإجماع لصالح منع الحكومة من تمرير الإصلاحات دون موافقته.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد وافق بالإجماع على توصية رئيس الحكومة الخاصة بإلغاء كافة مناصب نواب رئيسي الوزراء والجمهورية، وذلك في إطار حزمة إصلاحات واسعة استجابة لمطالب المتظاهرين بمحاربة الفساد.

و شملت التوصيات التي تقدم بها أيضا تقليصا شاملا وفوريا في أعداد أفراد الحراسة لكل المسؤولين في الدولة بمن فيهم الرئاسات الثلاث والوزراء، إلى جانب دمج بعض الوزارات والهيئات وترشيد النفقات.