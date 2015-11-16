من هم ضحايا هجمات باريس؟

قال رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، إنه تم التحقق من هوية 123جثة من ضحايا الهجوم الذي وقع يوم الجمعة على أهداف في العاصمة الفرنسية باريس، بينما بقي نحو 30 جثة تنتظر التحقق من هويتها.

وأكد رئيس الوزراء أن التحقيق من هويات الجثث الباقية سيتم خلال الساعات القادمة.

وكان بين القتلى ما لا يقل عن 23 أجنبيا، حسب وكالة أنباء فرانس برس.

وبينما كان الغموض يلف هويات الضحايا لجأ الناس إلى موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) للبحث عن مفقودين.

وقد شهد "تويتر" استخداما واسعا لهاشتاغ "البحث عن باريس" و "البحث عن باتاكلان" السبت والأحد لنشر أسماء وصور المفقودين.