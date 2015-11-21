أوباما: هجوم مالي يقوي عزيمة واشنطن وحلفائها في محاربة الإرهاب

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن الهجمات التي وقعت على فندق في مالي لم تؤد إلا إلى تقوية عزيمة الولايات المتحدة وحلفائها الذين أكد أنهم لن يتساهلوا في قتال من يستهدفون مواطنيهم.

ووصف أوباما، في كلمة أمام اجتماع قمة اقليمي في كوالالمبور، الهجوم واحتجاز رهائن في مالي بأنه تذكرة مروعة أخرى بويلات الإرهاب.

وكان رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق دعا زعماء العالم إلى التصدي للإرهاب، وقال في كلمة في افتتاح اجتماع قمة دول رابطة جنوب شرق آسيا(اسيان) السابعة والعشرين إن مرتكبي هذه الأعمال لا يمثلون أي جنس أو دين أو عقيدة.