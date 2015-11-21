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أوباما: هجوم مالي يقوي عزيمة واشنطن وحلفائها في محاربة الإرهاب

  • 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن الهجمات التي وقعت على فندق في مالي لم تؤد إلا إلى تقوية عزيمة الولايات المتحدة وحلفائها الذين أكد أنهم لن يتساهلوا في قتال من يستهدفون مواطنيهم.

ووصف أوباما، في كلمة أمام اجتماع قمة اقليمي في كوالالمبور، الهجوم واحتجاز رهائن في مالي بأنه تذكرة مروعة أخرى بويلات الإرهاب.

وكان رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق دعا زعماء العالم إلى التصدي للإرهاب، وقال في كلمة في افتتاح اجتماع قمة دول رابطة جنوب شرق آسيا(اسيان) السابعة والعشرين إن مرتكبي هذه الأعمال لا يمثلون أي جنس أو دين أو عقيدة.