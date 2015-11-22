"ليس باسمنا" يهتف مسلمو إيطاليا ضد "الإرهاب"

تحدى المسلمون الإيطاليون الأمطار الغزيرة ليلتئموا في تجمعات في العاصمة الايطالية روما وعدد من المدن الأخرى، السبت، لتمييز أنفسهم عن المسلحين الإسلاميين المتطرفين واستنكار مواقفهم.

وتحت لافتة تقول "ليس باسمنا" تجمع المئات في ساحة وسط العاصمة الإيطالية ليقفوا دقيقة حداد على على ضحايا العنف الجهادي.

وقد كثفت روما، كما العديد من العواصم الأوروبية الأخرى إجراءاتها الأمنية منذ هجمات الـ 13 من نوفمبر/تشرين الثاني، التي قتل فيها 130 شخصا في العاصمة الفرنسية باريس.

وقد وقعت سلسلة من حوادث العنف المتفرقة ضد المهاجرين في إيطاليا، كما دعا سياسيو اليمين مسلمي البلاد الى إظهار رفضهم للتشدد.

وقال مصطفى هجراوي، رئيس الرابطة الإسلامية الإيطالية " هذه الجماعات الإرهابية تخلق كراهية بين الناس وبين الأديان".