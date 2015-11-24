بي بي سي تصور كيف تخدع سيارات فولكسفاغن اختبارات الانبعاث

أظهرت تجارب أعدها برنامج بانوراما بي بي سي، أن سيارات الديزل التابعة لشركة فولكسفاغن والتي تم برمجتها بواسطة "جهاز الدفاع" قادرة على خداع اختبار التلوث الأوروبي وكذلك اختبار آخر في أمريكا.

واعترفت الشركة بانها قامت بتزوير نتائجها في الولايات المتحدة لجعل سياراتها تبدو أفضل للبيئة، ولكنها تقول إنها لا زالت لا تعرف ما إذا كان المهندسون قد تجاوزوا عن عمد اختبارات في الاتحاد الأوروبي أم لا.

ويصل التلوث بالديزل إلى مستويات خطيرة جدا في المدن الكبيرة، ويتأثر به الجميع، إلا أن الأطفال وكبار السن هم الأكثر تضررا.