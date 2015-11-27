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منظومة صواريخ روسية في اللاذقية وتركيا تعلق طلعاتها فوق سوريا

  • 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015

أعلنت روسيا أنها قررت منع المواطنين الأتراك من دخول أراضيها دون تأشيرات مرور في أعقاب إسقاط الطيران التركي طائرة حربية روسية.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغيه لافروف إن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول يناير/كانون الثاني المقبل، وكانت روسيا قد أعلنت فرض عقوبات واسعة على تركيا.

وقد رفض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تقديم اعتذار إلى روسيا عن إسقاط طائرتها، وقال إن سلوك روسيا في سوريا هو بمثابة اللعب بالنار.

لكنه إردوغان أعرب عن أمله في اللقاء بنظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة التغيرات المناخية في باريس الأسبوع المقبل.