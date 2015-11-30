ماذا نعرف عن التغيير المناخي ومؤتمر باريس؟

بدأ في العاصمة الفرنسية باريس مؤتمر التغيير المناخي الذي يعرف باسم "كوب 21" ويشارك فيه قادة وزعماء العالم.

ويحاول المفاوضون المنتمون إلى 195 دولة التوصل إلى اتفاق جديد للتغير المناخي خلال أسبوعين يرمي إلى تخفيض انبعاثات الكربون عالميا.

وحذر الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، بأن المخاطر الماثلة أمام محادثات المناخ أكثر من ذي قبل، وبأن الأرض، والحياة عليها نفسها عرضة للخطر.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إن العالم يحتاج إلى المضي قدما أكثر، وأسرع. في حين قال الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إن هناك حاجة ماسة من أجل العمل، وإن المؤتمر قد يكون نقطة تحول.

فماذا نعرف عن التغيير المناخي ومؤتمر باريس؟