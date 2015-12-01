جبهة النصرة تطلق سراح 16 عسكريا لبنانيا

أطلقت جبهة النصرة، القريبة من تنظيم القاعدة، سراح 16 عنصرا من القوى الأمنية اللبنانية كانت تحتجزهم كجزء من صفقة لمبادلتهم بموقوفين إسلاميين في السجون اللبنانية، بحسب وسائل إعلام لبنانية.

وأكدت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن عملية التسليم جرت خارج بلدة عرسال على الحدود اللبنانية الشمالية الشرقية مع سوريا.

وكان العسكريون اللبنانيون المحتجزون وصلوا إلى منطقة وادي حميد على أطراف بلدة عرسال في موكب مسلح وسط انتشار مسلح لعناصر الجبهة، في انتظار بدء تبادل بين الجبهة والسلطات اللبنانية.

وشملت صفقة التبادل اطلاق سراح 13 موقوفا اسلاميا لدى الدولة اللبنانية من بينهم خمس نساء، اضافة الى الاطفال الثلاثة لسجا الدليمي طليقة زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبي بكر البغدادي.

وقالت الدليمي في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية إن البغدادي طلقها منذ "6 او 7 سنوات"، وانها ستتوجه الى بلد آخر "ربما يكون تركيا."

وكان الأمن العام اللبناني قال في وقت سابق إنه في إطار صفقة التبادل مع "جبهة النصرة"، تسلم الصليب الأحمر اللبناني جثة الجندي محمد حمية الذي قتل على يد الجبهة في أيلول سبتمبر من العام الماضي.