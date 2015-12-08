عالم الكتب: وداعا فاطمة المرنيسي وادوارد الخراط

في أسبوع واحد فقدت الثقافة العربية اثنين من رموز حداثتها في المشرق والمغرب.

الروائي والناقد المصري إدوارد الخراط الذي رحل عن تسعة وثمانين عاما، وعالمة الاجتماع المغربية فاطمة المرنيسي التي رحلت عن سبعين عاما.

أثرى الخراط الرواية العربية بتيار جديد اعتمد التجريب في اللغة واستدعاء مكونات الشخصية المصرية بكاملها، أما المرنيسي فسعت عبر مشروع دؤوب لمصالحة وضع المرأة في الإسلام مع أفكار المعاصرة مبينة أن الإسلام ورسوله لم يتحيزا ضد المرأة.

عالم الكتب يلقي نظرة على تاريخ الراحلين في حلقة تستمعون فيها أيضا إلى أسباب الاهتمام المتزايد برقصة التنورة الصوفية في مصر.