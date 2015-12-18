سلسلة أفلام حرب النجوم: إجمالي الإيرادات

عُرض الفيلم الأحدث في سلسلة أفلام حرب النجوم، الذي يحمل اسم "صحوة القوة"، لأول مرة في العالم في لوس أنجليس بالولايات المتحدة.

وحضر العرض نجوم قدامى من سلسلة الأفلام الأصلية منهم هاريسون فورد ومارك هاميل وكاري فيشر، إلى جانب نجوم جدد انضموا إلى السلسلة ومنهم جون بويغا و ديزي ريدلي.

وتولد الأفلام ربح من عدة مصادر دخل بما في ذلك العروض في السينما وأفلام الفيديو المنزلية وحقوق البث التلفزيوني والترويج.

لكن الأرباح في شباك التذاكر هي المقياس الأساسي للمنشورات التجارية في تقييم نجاح أي فيلم، نظرا لتوافر البيانات، مقارنة مع أرقام المبيعات لأفلام الفيديو المنزلية وحقوق البث.