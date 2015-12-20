انتخاب شيماء قاسم ملكة جمال العراق بعد توقف دام 43 عاما

اختيرت شيماء قاسم ملكة جمال العراق لهذا لعام، 2015، في حفل نظم في بغداد، بعد أكثر من أربعين سنة من الانقطاع على تنظيم هذا النوع من المسابقات في العراق. واعتبر منظمو هذه المسابقة الثقافية، الحدث، خطوة هامة من أجل العراق، ورسالة إلى من وصفوهم بالإرهابيين، بأن الثقافة والجمال مازالا مستمرين في العراق.