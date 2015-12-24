بالفيديو: القوات العراقية داخل حي التأميم بمدينة الرمادي

سيطرت القوات العراقية على حي التأميم في مدينة الرمادي غرب العاصمة بغداد، وبدأ القسم الهندسي في الجيش العراقي عمليات رفع العبوات الناسفة والمفخخات التي زرعها مسلحو تنظيم "الدولة الإسلامية ".

وقال مصدر في الجيش العراقي لوكالة رويترز إن الطرق والمنازل في الحي ملغومة، وهي استراتيجية يتبعها تنظيم الدولة لإبطاء تقدم القوات العراقية.

ولحق دمار كبير بمنازل الحي وبعضها سوي بالأرض.

وكانت القوات العراقية بدأت عملية استعادة الرمادي يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من الشهر الحالي، في محاولة لطرد التنظيم الذي سيطر عليها في شهر مايو/أيار.

وقال جندي عراقي إن المعنويات عالية وإن القوات ستواصل التقدم حتى تسيطر على كامل المدينة.

وتركز القوات العراقية على أحياء أخيرة وسط الرمادي متبقية بيد التنظيم، وفي حال السيطرة الكاملة عليها، فستكون الرمادي ثاني مدينة كبيرة ترجع إلى سلطة الجيش العراقي بعد مدينة تكريت في الأول من أبريل/نيسان الماضي.

ولكن التقدم في الرمادي اتسم بالبطء لأن الحكومة العراقية تريد الاعتماد على قوات الجيش في تحريرها بدون الاستعانة بقوات الحشد الشعبي ذات الغالبية الشيعية.

وينظر إلى أي نصر قد يتحقق في الرمادي كدفعة معنوية للقوات العراقية بعدما سيطر التنظيم على مناطق واسعة في العراق.

والهدف الرئيسي للجيش العراقي في النهاية هو استعادة مدينة الموصل شمال البلاد التي سقطت بيد التنظيم في شهر يونيو/حزيران عام 2014.