السودان يسجل نصف مليون بلاغ عن جرائم مرتكبة عبر الإنترنت عام 2015

ارتفعت نسبة الجريمة الالكترونية في السودان حيث تم تسجيل أكثر من نصف مليون بلاغ هذا العام في محاضر الشرطة بعد ان كانت لا تتعدى العشرات خلال السنوات الماضية.

وتتعلق معظم هذه الجرائم بالسب والقذف والتهديد والابتزاز.

تقرير محمد محمد عثمان.