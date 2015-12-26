حبوب ضغط الدم "قد تساعد في الوقاية من أمراض القلب"

أشارت دراسة إلى أنه يمكن إنقاذ المزيد من الأرواح إذا وضع الأطباء بعين الاعتبار إعطاء العقاقير الخاصة بأمراض ضغط الدم للمرضى الذين يعانون من احتمال كبير للإصابة بأمراض القلب، حتى وإن كان ضغط الدم طبيعيا.

ويطالب التقرير بعدم الالتزام بالقواعد الحالية، التي تنصح بإعطاء حبوب ضغط الدم فقط في حالة وصوله إلى قياس محدد.

لكن الخبراء يقولون إن العوامل الخاصة بأسلوب الحياة تلعب دور مهما في خفض ضغط الدم. ونُشرت الدراسة في دورية "لانسيت".

وعادة ما يرتبط ارتفاع ضغط الدم بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأزمات.

ولا يُسمح لأحد بتناول أدوية ضغط الدم قبل ارتفاعه، حتى من يعانون من أزمات قلبية سابقة، فإنهم يخضعون للمتابعة، ولا يتعاطون أقراصا.

ويطالب فريق عالمي من الخبراء حاليا بأن يركز الأطباء على المخاطر الشخصية، وليس قياسات ضغط الدم الجامدة.