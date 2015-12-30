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أحداث رياضية مهمة شهدها عام 2015

  • 30 ديسمبر/ كانون الأول 2015

كان العام 2015 حافلا بالأحداث والعناوين الرياضية، وكان أهمها قضية الفساد التي هزت الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".