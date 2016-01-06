تشكيك في إعلان كوريا الشمالية تفجير قنبلة هيدروجينية... في 15 ثانية

قالت كوريا الشمالية إنها أجرت اختبارا نوويا بتفجيرها قنبلة هيدروجينية.

وإذا تأكدت تلك التجربة، فأنها ستكون رابع اختبار نووي تجريه منذ عام 2006، ويؤشر تطورا كبيرا في قدراتها النووية.

إلا أن خبراء في الشأن النووي تساءلوا بشأن حجم الانفجار وهل كان كبيرا بما فيه الكفاية ليكون مؤشرا على تفجير قنبلة هيدروجينية.

ووصفت كوريا الجنوبية التجربة بأنها "استفزاز خطير" لكنها قالت إنه من الصعب التصديق أنها كانت قنبلة هيدروجينية.

والقنابل الهيدروجينية اقوى بكثير وأكثر تعقيدا من الناحية التقنية من الأسلحة الذرية، وتستخدم الاندماج النووي، وهو دمج النواة، لإطلاق كمية هائلة من الطاقة.

أما القنابل الذرية، أمثال تلك التي دمرت مدينتين يابانيتين في الحرب العالمية الثانية، تستخدم الانشطار أو النواة المنشطرة.