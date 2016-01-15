امرأة هندية تنجو من الموت بعدما صدمها قطار بضائع... في 15 ثانية

أصيبت امرأة هندية في ولاية غرب البنغال الهندية بجروح طفيفة بعدما صدمها قطار بضائع ومر من فوقها.

ونجت المرأة البالغة من العمر 45 عاما من الموت عبر بقاءها ممدة بين القضبان حتى عبرت عربات القطار الـ48 فوقها.

وكانت سرعة القطار بطيئة عندما ضربها وهي تحاول عبور السكة الحديد.

وذكرت تقارير إن المتواجدين في المكان كانوا يصرخون ويقولون لها بأن تغمض عينيها وتبقى ممدة من دون حراك، حتى عبور القطار.

وقالت المرأة لاحقا إن "الحياة كتبت لي من جديد وما كنت لأنجو لولا دعاء الناس من حولي".

والتقط مقطع الفيديو أحد المتواجدين في مكان الحادث عبر هاتفه الذكي.