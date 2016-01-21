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تسلسل زمني للعقوبات الاقتصادية الدولية على إيران

  • 21 يناير/ كانون الثاني 2016

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن إيران "فتحت فصلا جديدا" لعلاقاتها مع العالم وذلك بعد ساعات من تنفيذ بنود الاتفاق النووي ورفع العقوبات الدولية المفروضة على بلاده.