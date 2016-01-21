قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن إيران "فتحت فصلا جديدا" لعلاقاتها مع العالم وذلك بعد ساعات من تنفيذ بنود الاتفاق النووي ورفع العقوبات الدولية المفروضة على بلاده.
تسلسل زمني للعقوبات الاقتصادية الدولية على إيران
- 21 يناير/ كانون الثاني 2016
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