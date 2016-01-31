بالفيديو: تفجيرات قرب ضريح السيدة زينب في سوريا

قال الاعلام الرسمي السوري إن 45 شخصا على الأقل قتلوا واصيب 110 بجروح يوم الاحد في انفجارين انتحاريين وانفجار سيارة مفخخة وقعت في حي السيدة زينب جنوبي العاصمة دمشق.

وعرض التلفزيون الرسمي صورا لمبان محترقة وسيارات محطمة في الحي المذكور الذي يحوي ضريح السيدة زينب حفيدة النبي محمد.

وكان المرصد السوري لحقوق الانسان قد قال في وقت سابق الاحد إن انفجارين في الحي ذاته اسفرا عن مقتل 12 شخصا على الاقل.

واضاف المرصد المعارض ومقره بريطانيا أن عشرات الاشخاص اصيبوا بجروح في التفجيرين، مؤكدا ان واحدا من التفجيرين تسببت فيه سيارة مفخخة.

وقال المرصد إن سبب الانفجار الآخر ما زال مجهولا.