"كتاب ورغيف" لمكافحة الإرهاب والتشجيع على الثقافة في مصر

تزامنا مع انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 47 دخلت مبادرة جديدة للتشجيع على اقتناء الكتاب حيز التنفيذ عن طريق استخدام البطاقة التموينية.

وتحمل المبادرة، التي أطلقتها مؤسسة "بتانة" الثقافية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية ووزارة الثقافة، اسم "كتاب ورغيف" وتهدف إلى "تشجيع القراءة ومكافحة الإرهاب"، بحسب القائمين عليها.

وبموجب هذه المبادرة يحصل "كل حامل لبطاقة التموين خصما قدره 90 في المئة من ثمن أي كتاب بجناح وزارة التموين المستقل داخل المعرض"، وفقا لبيان الوزارة.

ويوضح البيان أن المبادرة تهدف إلى "بناء صورة ذهنية مشتركة بين الرغيف والكتاب بوصفهما مكونين أساسين لأي تنمية مرتقبة، ونشر الثقافة ورفع معدلات الإفادة من المنتج الثقافي المصري".

وتأتي فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام بمشاركة 850 ناشرا من 34 دولة عربية وأجنبية تحت شعار "الثقافة في المواجهة".

وتستمر فعالياته حتى العاشر من فبراير / شباط الجاري، ويستضيف هذا العام مجموعة كبيرة من الشخصيات من مختلف الدول لتشارك فى الفعاليات ومنها كتاب ومفكرون من تونس والمغرب ولبنان وإيطاليا وروسيا والصين وألمانيا وغيرها.