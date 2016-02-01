عاشق ميسي...صبي أفغاني يرتدي قميصا بلاستيكيا لنجم برشلونة

مرتضى أحمدي صبي أفغاني يبلغ 5 سنوات، وهو من أكبر عشاق نجم برشلونه ليونيل ميسي.

انتشرت صورمرتضى على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يرتدي قميصا يحمل اسم ميسي ورقمه- صنع من أكياس بلاستيكية.

ينحدر مرتضى من أسرة بسيطة الحال تقيم في ولاية غازني الأفغانية.

لأن مرتضى لا يمكنه اقتناء قميص كقميص ميسي، صنع له شقيقه الأكبر همايون، البالغ من العمر 15 عاما، قميصا من أكياس بلاستيكية كتب عليها اسم ميسي ونشر صور همايون صور أخيه بالقميص البلاستكي على موقع فيسبوك.

الاتحاد الأفغاني لكرة القدم يقول إن ميسي سيعمل على ترتيب لقاء مع أحمدي، غير أن موعد وزمان اللقاء لم يتحدد بعد.