ملك الأردن: نحن عنصر استقرار في المنطقة ونحتاج إلى المساعدة

قال ملك الأردن عبد الله الثاني في لقاء خاص مع كبيرة المراسلين للشؤون الدولية في بي بي سي ليز دوسيت، إن أهمية الأردن تكمن في أنه عنصر استقرار في المنطقة والعالم.

وشدد الملك عبد الله على ضرورة وجود الدعم اللازم لبلاده في مسالة اللاجئين موضحا أن هناك عددا متزايدا من الأردنيين يعيشون تحت خط الفقر.

ويستضيف الأردن 635 الفا من اللاجئين السوريين الـ 4,6 مليون المسجلين لدى الامم المتحدة.

وتقول الحكومة الأردنية إن مليون سوري آخرين يقيمون في الأردن بمن فيهم أولئك الذين نزحوا الى البلاد قبل اندلاع الأزمة في سوريا في عام 2011.