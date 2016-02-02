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ملك الأردن: نحن عنصر استقرار في المنطقة ونحتاج إلى المساعدة

  • 2 فبراير/ شباط 2016

قال ملك الأردن عبد الله الثاني في لقاء خاص مع كبيرة المراسلين للشؤون الدولية في بي بي سي ليز دوسيت، إن أهمية الأردن تكمن في أنه عنصر استقرار في المنطقة والعالم.

وشدد الملك عبد الله على ضرورة وجود الدعم اللازم لبلاده في مسالة اللاجئين موضحا أن هناك عددا متزايدا من الأردنيين يعيشون تحت خط الفقر.

ويستضيف الأردن 635 الفا من اللاجئين السوريين الـ 4,6 مليون المسجلين لدى الامم المتحدة.

وتقول الحكومة الأردنية إن مليون سوري آخرين يقيمون في الأردن بمن فيهم أولئك الذين نزحوا الى البلاد قبل اندلاع الأزمة في سوريا في عام 2011.