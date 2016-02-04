مقابلة خاصة مع بشار الجعفري رئيس الوفد السوري الحكومي في محادثات جنيف

حمل بشار الجعفري رئيس الوفد الحكومي السوري إلى محادثات جنيف، وفد المعارضة المنبثقة عن مؤتمر الرياض، مسؤولية فشل الجولة الأولى من المحادثات، بالاضافة إلى ما وصفه بسوء الإعداد.

وأكد الجعفري في مقابلة خاصة مع موفد بي بي سي إلى جنيف عساف عبود، على استمرار العمليات العسكرية للقوات الحكومية ضد ما وصفه بالإرهاب، وأشار إلى استمرارها في تلك العمليات بغض النظر عن المسار السياسي.

وكان المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا قد أعلن إيقاف المحادثات، على أن تعود مرة أخرى في الـ25 من فبراير/شباط.

وفي هذه الأثناء حققت القوات السورية الحكومية تقدما على الأرض وفكت الحصار عن قريتين نُبّل والزهراء الشيعيتين في الريف الشمالي لحلب، بالإضافة إلى قطع خطوط الإمداد للجماعات المسلحة التي كانت تحاصرهما.