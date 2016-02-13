جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

لافروف: وضع شروط مسبقة من قبل المعارضة يزد الوضع سوءا على الأرض

  • 13 فبراير/ شباط 2016

قال وزير الخارجية الروسي سيرغيه لافروف إنه لا يتوقع تطبيق اتفاق وقف العمليات العدائية في سورية خلال أسبوع.

وأضاف لافروف في مؤتمر ميونخ للأمن أن وضع المعارضة شروطا مسبقة للمفاضات يقوض عملية محادثات السلام.