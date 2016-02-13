لافروف: وضع شروط مسبقة من قبل المعارضة يزد الوضع سوءا على الأرض

قال وزير الخارجية الروسي سيرغيه لافروف إنه لا يتوقع تطبيق اتفاق وقف العمليات العدائية في سورية خلال أسبوع.
وأضاف لافروف في مؤتمر ميونخ للأمن أن وضع المعارضة شروطا مسبقة للمفاضات يقوض عملية محادثات السلام.
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغيه لافروف إنه لا يتوقع تطبيق اتفاق وقف العمليات العدائية في سورية خلال أسبوع.
وأضاف لافروف في مؤتمر ميونخ للأمن أن وضع المعارضة شروطا مسبقة للمفاضات يقوض عملية محادثات السلام.