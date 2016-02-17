قوافل المساعدات تدخل المدن السورية المحاصرة

وصلت قوافل المساعدات الإنسانية الأولى محملة بالمواد الغذائية والطبية إلى المناطق السورية المحاصرة.

وقال ممثل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا يعقوب الحلو في حوار لمراسل بي بي سي في سوريا أثناء مرافقته قافلة المساعدات إن المساعدات ستصل إلى "حوالي 42 ألف شخص في مضايا والزبادني وبقين، وما لا يقل عن 31 ألفا في معضمية الشام و 18 شاحنة لفوعة وكفريا".

وأعرب الحلو عن أمله في أن تتواصل عمليات إرسال المساعدات بصورة شهرية.

وتذكر إحصائيات الأمم المتحدة أن نصف مليون شخص يعيشون في مناطق محاصرة في سوريا.