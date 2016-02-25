القوات الموالية للواء خليفة حفتر تحكم سيطرتها على بنغازي

أحكمت القوات الموالية للواء خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي سيطرتها على أحياء في مدينة بنغازي شرق البلاد التي استولى عليها مسلحون إسلاميون مقربون من تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية وأعلن حفتر تصعيد العمليات العسكرية ضد المسلحين .

وكانت قوات حفتر قد شنت عمليات هجومية في مدينة بنغازي لاستعادة مواقع سيطر عليها مسلحون إسلاميون الأمر الذي يشير إلى تحول جديد خاصة بعد الغارات التي شنتها طائرات التحالف الغربي والأنباء التي تحدثت عن وصول قوات فرنسية خاصة لمساندة قوات حفتر .

وكشفت مصادر ليبية أن القوات الفرنسية موجودة حالياً في مكان مخصص لها داخل قاعدة "بنينا الجوية" الواقعة شرق بنغازي، والتي تعتبر القاعدة العسكرية الأهم للقوات الموالية لحفتر، ولا يُعرف بعد حجم هذه القوات او عدد أفرادها