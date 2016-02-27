غضب في المغرب بعد قرار محكمة أوروبية إلغاء اتفاق التبادل التجاري

علق المغرب اتصالاته مع الاتحاد الأوروبي بعد إلغاء محكمة العدل الأوروبية اتفاق التبادل التجاري الحر بشكل جزئي بسبب خلاف حول الصادرات من الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وكان الاتحاد الأوروبي قدم استئنافا على قرار المحكمة الأوروبية الصادر بتاريخ 10 ديسمبر/ كانون الأول ويقضي بإلغاء اتفاق التجارة مع المغرب بعد دعوى رفعتها جبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال المنطقة عن المغرب.

وأبلغ رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، سفير الاتحاد في المغرب رفض بلاده الطعنَ في الاتفاقية، قائلا إن "الصحراء قضية وجود بالنسبة للمغرب".