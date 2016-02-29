ميركل: لا نستطيع السماح بإغلاق الحدود أمام المهاجرين وغرق اليونان في الفوضى

قالت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل إن أوروبا لا يمكن أن تسمح بسقوط اليونان في فوضى وسط انقسام دول الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية التعامل مع أزمة اللاجئين.

وفرضت النمسا وعدد من دول البلقان قيودا لمنع دخول المهاجرين الذين وصلوا إلى اليونان لأراضي تلك الدول.

وقالت ميركل إن دول الاتحاد الأوروبي لم تقاتل لإبقاء اليونان في منطقة اليورو ثم تتخلى عنها في أزمة المهاجرين.

وتساءلت ميركل "هل تصدقون أن الدول التي حاربت من أجل بقاء اليونان في منطقة اليورو العام الماضي يمكنها أن تسمح بعد عام واحد بأن تغرق في الفوضي".

ودافعت ميركل عن قرارها بفتح الحدود الألمانية أمام المهاجرين على الرغم من تراجع شعبيتها.