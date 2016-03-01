أزمة اللاجئين: استئناف إزالة مخيم "الغابة" في فرنسا

استأنفت فرق الإزالة في ميناء كاليه الفرنسي عملها في تفكيك المزيد من المآوي المؤقتة في مخيم اللاجئين المعروف باسم "الغابة".

وأطلقت شرطة مكافحة الشغب خلال الليل قنابل الغاز على المهاجرين الذين كانوا يقذفون الأحجار على فرق الإزالة.

وتقول السلطات إنه لا بد من نقل اللاجئين إلى جانب آخر من الموقع.

لكن الكثير من المهاجرين يخشون أن يؤدي ذلك إلى أن يضطروا إلى تقديم طلبات لجوء في فرنسا، والتخلي عن أملهم في الوصول إلى بريطانيا.

وتقول مراسلة بي بي سي في كاليه آنا هولغان، إن المهاجرين، حاولوا تحت جنح الظلام الوصول إلى الشاحنات الموجودة على الطريق السريع المؤدي للميناء.

وأضافت أن الشرطة استعملت قنابل الغاز واضطرتهم إلى الرجوع.