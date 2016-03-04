يعتبر جيسن مهرجان بي بي سي عربي فرصة لتعريف المشاهد الغربي الذي لا يشاهد الكثير من الأعلام السينمائية من العالم العربي و يتعرف عليه فقط من خلال ملايين الصور في قنوات الأخبار. و يضيف ان القصص الخيالية قادرة على عكس التحولات السياسية في العالم العربي في سياق فني يجعلنا نفهم بعمق ما يجري هناك. يعد جيسن من النقاد السينمائيين البارزين في المملكة المتحدة و يشارك في تقديم برنامج يبث على الهواء مباشرة لمرشحي جوائز الأوسكار والبافتا و عمل في برنامج صحيفة الغارديان للأفلام الذي يبث عبر الإنترنت.
جيسن سولومونز
- 4 مارس/ آذار 2016
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