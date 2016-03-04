اكتشاف يمهّد لعلاج جديد ضد السرطان

توصل العلماء لاكتشاف يعمل على دعم نظام المناعة ضد مرض السرطان باستخدام طريقة خاصة تستهدف الخلايا المناعية وتجعلها أكثر فاعلية.

ويعتقد الباحثون أن اكتشافهم هذا قد يشكل الأرضية لطريقة جديدة في علاج السرطان، على أن تجرب على المرضى خلال عامين.

وتعمل هذه الطريقة داخل الورم ككعب أخيل، أو نقطة ضعف، حيث يستطيع نظام المناعة استهدافها.

الجديد هو وضع أولويات في استهداف الأورام المتحولة الموجودة في كل خلية - كعب أخيل- من هذه السرطانات الشديدة التعقيد وهذا يعني أخذ دواء لكل حالة على حدة تتعامل مع المريض وحالته الخاصة ضمن توصية خاصة.