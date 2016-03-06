تشييع جنازة حسن الترابي بمشاركة الآلاف في الخرطوم

شارك أكثر من 3 آلاف سوداني بينهم عدد من مسؤولي الحكومة الحاليين والسابقين في تشييع جنازة حسن الترابي الزعيم السابق لحزب المؤتمر الشعبي السوداني.

وكان الترابي حليفا سابقا للرئيس السوداني عمر حسن البشير قبل أن يتحول للمعارضة.

توفي الترابي السبت عن عمر يناهز أربعة وثمانين عاما حيث كان قد نقل إلى المستشفى بعدما أصيب بأزمة قلبية.

واعتبر كثيرون الترابي الزعيم الروحي للإسلاميين في البلاد.

وبعدما ظل شخصية ذات نفوذ واسع في تسعينات القرن العشرين تحول الترابي لمعارض بارز وانفصل عن الرئيس عمر البشير وحزبه المؤتمر الوطني الحاكم عام 1999 ليؤسس حزبا معارضا.

واعتبر حزب المؤتمر الشعبي الذي أسسه الترابي أهم حركة معارضة نشطة في السودان بينما قاطع آخرون العملية السياسية.

وخلال السنوات الأخيرة لعب الترابي دورا في محاولات البشير جمع الأطراف السياسية المختلفة في السودان لحوار وطني في 2014 لكنه لم يحقق الكثير من التقدم.