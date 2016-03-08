الاتحاد الأوروبي وتركيا يتفقان على مبادئ لخطة مواجهة

أعلن الاتحاد الاوروبي وتركيا في قمة عقدها الطرفان في العاصمة البلجيكية بروكسل اتفاقهما على مبادئ عريضة لخطة تستهدف تخفيف حدة أزمة الهجرة.

غير أن الطرفين لم يتوصلا خلال قمتهما الطارئة إلى قرار نهائي بشأن هذه الخطة، التي اقترحها رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو.

وقال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي إن المهاجرين غير النظاميين المتدفقين على اليونان ستتم إعادتهم إلى تركيا.

ومقابل كل مهاجر يُعاد، تريد تركيا من الاتحاد الأوروبي أن يقبل لاجئا سوريا تنفيذا لمبدأ "شخص مقابل شخص"، وأن يقدم مزيدا من التمويل، ويسرع مباحثات انضمام تركيا للاتحاد.