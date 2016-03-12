كليك: برنامج ذكاء اصطناعي يهزم بطل العالم في لعبة Go

تمكن برنامج Alpha Go للذكاء الاصطناعي من غوغل من هزم بطل العالم في لعبة Go للمرة الثانية، وينظر إلى المباراتين على أنهما اختبار مهم لما توصل اليه مهندسون وعلماء في مجال الذكاء الاصطناعي.

وطورت شركة متسيوبيشي اليابانية هوائيا يعمل في ماء البحر يمكن استخدامه في حالات الطوارئ، وسيتمكن الهوائي من التقاط البث التلفزيوني أو إشارات الاتصالات الهاتفية بتوظيف قدرة ماء البحر على توصيل الكهرباء.

وطورت شركة في تكساس قفازا يسمح لمرتديه تأليف الموسيقى بتحريك أصابعه، ويعمل القفاز على أي سطح صلب وفي الهواء، ويحول ما يملسه الشخص إلى أداة موسيقية.