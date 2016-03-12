وليد المعلم يؤكد التزام دمشق بوقف الاعمال العدائية

أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم التزام دمشق باتفاق وقف الاعمال العدائية، مؤكدا أن وفدا حكوميا سيتوجه غدا إلى جنيف للمشاركة في المحادثات المقرر عقدها يوم الاثنين.

وقال المعلم ان الوفد الحكومي إلى جنيف سيرفض أي محاولة لوضع الرئاسة السورية على جدول المحادثات، مضيفا أنه لا يحق لأحد التحدث عن موعد انتخابات رئاسية في البلاد وذلك ردا على تصريح المبعوث الأممي الذي كان قال ان انتخابات رئاسية ستعقد في سوريا بعد ثمانية عشر شهرا.

ورحب المعلم بكل من يتعاون في محاربة تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية وجبهة النصرة محذرا من دخول قوات أجنبية الى سوريا.