مقتل 62 شخصا في تحطم طائرة ركاب لشركة فلاي دبي جنوبي روسيا

قال مسؤولون روس إن كل الركاب الـ 62 الذين كانوا على متن طائرة مدنية عائدة لشركة فلاي دبي من طراز بوينغ 737 قتلوا عندما تحطمت لدى محاولتها الثانية للهبوط في مطار مدينة روستوف جنوب العاصمة الروسية موسكو.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية إن الطائرة وهي من طراز بوينغ 737-800 تحطمت في الساعة الثالثة و50 دقيقة فجر السبت بالتوقيت المحلي (00:30 غرينتش) في مطار روستوف.

وقالت لجنة التحقيق الروسية الخاصة إن "الطائرة ارتطمت بالارض مما ادى الى مقتل ركابها الـ 62."

واضافت الوزارة أن اكثر من 500 من رجال الانقاذ و60 آلية ارسلوا الى مكان الحادث.